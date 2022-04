Con su peculiar dramatismo dedicó el salto a sus amigos y familia. Su compañero y amigo Yulen Pereira se tiró antes que ella, pero no pudo esperarla en el agua ya que Jorge Javier Vázquez dio paso a publicidad.

Durante la publicidad, Anabel Pantoja sufrió un ataque de nervios, en ese momento soltó frases como: "Yo me quiero ir con Yulen, yo no puedo nadar sola, me da miedo". Además, se encomendó a su Virgen de confianza: "¡Ay Virgencita del Carmen!".