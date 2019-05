Isabel Pantoja protagoniza de nuevo un intento de abandono: "No quiero estar ni un día más sin mi madre"

"Creo que mi participación aquí ha terminado y que todos los concursantes que están ahí valen muchísimo. Necesito estar en mi casa, con mi gente y con mi madre. Siento que sus días me pertenecen y no quiero perder ni un solo día más sin estar con ella. Lo agradezco porque me habéis salvado, de verdad. Pero ellos se merecen estar aquí", explicaba Isabel Pantoja en su nuevo intento de abandono.