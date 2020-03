Jorge se viene abajo tras perder la prueba de recompensa: "Me duele fallar al equipo"

Esta semana la prueba de recompensa comprendía recorrer una pista de obstáculos transportando una serie de piezas de puzle que los concursantes debían montar al terminar el recorrido. Los mortales han salido victoriosos del juego y los siervos se han venido abajo, especialmente Jorge, que ha roto a llorar por "haber fallado al equipo". "Es frustración por saber que puedes hacer las cosas y notas que no llegas. Me duele fallar al equipo, no es por mí", ha explicado con la voz rota.