Los momentos más íntimos de Kiko Matamoros y su novia Marta: todo lo que no se vió

La pareja se reencontró, entre muchos besos y cariño, en 'Supervivientes' , después de estar más de tres semanas sin verse y el concursante no dudó en abrirse en canal con su novia. Kiko no dudó en hablar de boda y de todo lo que ha echado de menos a Marta, por lo importante que es para él.

Ahora, en el 'Ultima hora 7' con Lara Álvarez han podido verse los momentos que no se vieron durante el 'Conexión Honduras' con Ion Aramendi. La pareja compartió un tiempo juntos , donde pudieron hablar y ponerse al día en todo lo sucedido en las últimas semanas.

Kiko se muestra preocupado con Marta con su estado físico con el que saldrá de la isla: "Necesitaré dos o tres meses...". "No pasa nada, estabas igual de delgado, con menos masa muscular y menos moreno. Es algo temporal, esto se regenera todo, todo se arregla". Además, pudieron hablar del transcurso del concurso y que tienen toda la vida por delante para estar juntos: "Cuando salgas vas a estar igual conmigo , vamos a ser felices y a seguir adelante con nuestros planes".

Tras esto, Matamoros se ha sincerado, ya en soledad, sobre lo que ha significado esta visita para él y más tarde con su compañero Yulen en el 'Paraíso': "La he visto, la he abrazado, la he olido, qué más quiero".