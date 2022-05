El lacrimógeno reencuentro entre Kiko Matamoros y su novia Marta en Honduras: "Sueño con casarme con ella"

Sus compañeros han votado al más gruñón de grupo 'Fatal' y él, siendo el más votado ha abandonado su localización para conocer las consecuencias de esto. Matamoros ha conocido un muy pequeño trozo de tierra, lugar donde Ion Aramendi le ha asegurado que iba a tener que pasar unas horas y demostrar sus verdaderas dotes de superviviente, lo que no le ha gustado nada y ha terminado enfadado, pero lo que no sabía es que iba a tener la sorpresa más soñada por él.

Kiko ha vuelto a la playa creyendo que iba a recoger sus cosas para sufrir la penitencia, pero nada más lejos de la realidad. Marta, estando escondida detrás de una palmera ha salido de este sitio para darle esta tremenda sorpresa. La pareja se ha fundido en un emocionante abrazo , mientras ella ha llorado desconsolada y le repetía "te amo", él no se ha separado en ningún momento de los brazos de su novia. "Muchísimas gracias, ha sido el mejor regalo de mi vida", ha entonado él y no ha parado de darle

"¿Os gustarían que sonaran cocos de boda?" , ha preguntado Ion Aramendi y Kiko Matamoros se ha abierto en canal: "Me encantaría que sonaran cocos de boda, desde que estoy aquí sueño con casarme con Marta y no quería decírselo públicamente, pero lo hemos hablado y se lo tengo que pedir formalmente, por eso no quiero decírselo en publico, pero es en lo único que pienso desde que estoy aquí", concluyendo con unas bonitas palabras.

Tras estar un rato juntos, Marta y Kiko se han mostrado muy felices de estar juntos. "Muchísima tranquilidad y una inyección de moral muy importante, estoy en una nube". "Tienen una valor increíble y un reconocimiento por estar aquí", ha entonado ella. "La cara de felicidad que tienes no la habíamos visto", le ha dicho el presentador al concursante y él se ha abierto en canal: "Estoy tan enamorado que era como que me faltaba una parte de mí, saber que me apoya y que tenemos un proyecto de futuro ilusionante y bonito me hace superfeliz".