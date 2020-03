Nyno Vargas roba una alita y la organización sanciona a los mortales: "Es un hecho grave"

Durante la última prueba de recompensa Nyno Vargas desobedeció a la organización y se escondió una alita de pollo en el bañador pensando que no sería descubierto. Sin embargo, su gesto no pasó desapercibido para los organizadores del reality que amonestaron a todo el grupo de los mortales y enviaron un pergamino muy enfadados. "Nyno lo ocurrido en el pasado conexión honduras no fue nada agradable. Intentar engañar y robar a la organización de este programa es un hecho grave. El kit de supervivencia que tanto os costó no será disfrutado por ningún miembro de playa de los mortales", decía el texto.