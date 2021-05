La expareja coincide en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

Oriana recibe el 'zasca' de Iván en pleno directo

La tensión entre los colaboradores se nota en el ambiente

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Oriana Marzoli e Iván González juntos en un plató de televisión. Y lo que es más que evidente es que la tensión persiste entre ellos. Después de haber formalizado su relación en 'La casa fuerte 2', fuera del reality lo cierto es que no llegaron a consolidarla. Con múltiples idas y venidas que seguimos en 'Mujeres y hombres y viceversa', finalmente decidieron seguir sus caminos por separados.

Ahora los exsupervivientes han coincidido en el mismo lugar como colaboradores de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. El mal rollo entre ellos estaba presente y algunos como Rafa Mora lo señalaban: "Le tienes inquina a Valeria porque es la ex de Iván", le dijo en un momento a Oriana. Pero ella no le hizo caso. Además, previamente en una intervención Oriana se puso nerviosilla viendo que Iván estaba pendiente de ella.

Pero sin duda lo que fue evidente es la pulla que Iván le lanzó a Oriana. Él estaba comentando un vídeo cuando Carlos Sobera destacó que sus palabras parecían ir dirigidas a su ex. "Son dos personas que no saben dialogar sin discutir. Y las personas que no escuchan a otras personas, solo se escuchan a sí mismas", había dicho de dos supervivientes.

"Oriana cree que estáis hablando de vuestra relación porque de repente le ha entrado un ataque de risa", apuntó Sobera. "Yo con Oriana no hablo porque últimamente...", dejaba caer Iván. "Me he reído sola, Rafa se ha reído y ya está. No voy a entrar en esto", dijo ella por su parte.