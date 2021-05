Sandra ha viajado a Honduras para poner punto y final a su historia con Tom Brusse

"Soñaba con estar contigo", le ha confesado él

Sandra y Tom pasaran la noche juntos en Playa Cabeza de León

Melyssa le ha comunicado a Tom la decisión de Sandra de romper su relación con él. El francés se ha quedado sin palabras y ha preguntado si no iba a tener la posibilidad de hablar en persona con su novia. En ese momento, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aparecido por sorpresa y él ha roto a llorar.

"Primero calma, todo está bien, todos están bien, tú no has hecho nada, no tienes culpa de nada, es algo mío sentimental. Sé que ella te ha trasmitido el mensaje bien seguro. No llores por favor. Tú no has hecho nada, además de un concurso increíble. Los días antes de irte estaba destrozada, pero con los días empecé a hacer cosas por mí misma, a quererme, a ser feliz. Me di cuenta de que no lo era por la presión que llevaba encima", ha comenzado explicándole Sandra.

"Siento que te quiero muchísimo, pero no siento estar enamorada de ti. Tendría que haberte echado de menos muchísimo. Yo sé que lo que te pedí lo has cambiado, pero es que es lo que me ha pasado a mí. No sé cómo decírtelo de otra forma", trataba de hacerle entender la catalana.

"Yo estaba aquí soñando en estar contigo, te he echado de menos cada día, solo quería estar contigo, cambiar el pasado y tener un futuro mejor. Si no quieres estar conmigo. ¿Qué te voy a decir? Si ya no sientes cosas por mí…", ha acertado a decir él entre lágrimas.

Sandra ha asegurado que sigue queriendo a Tom, pero que "los sentimientos cambian". "Querer a una persona va a parte de estar enamorado o no", ha dicho. "Llevamos semanas sin vernos. Me he dado cuenta de que estoy loco por ti y que la única cosa que quiero es estar contigo", le ha prometido él sin poder parar de llorar.

"Si yo sé que te has dado cuenta. ¿Pero cuantas veces te he pedido esto? No te voy a culpar de que tú hayas hecho algo aquí, porque lo has hecho genial, ha sido cosa mía. El pasado es el pasado, yo te perdoné. Me he dado cuenta de que no era lo feliz que tenía que ser. Sentía mucha tranquilidad por no tener que pensar en el que dirán", ha aclarado Pica.

Sandra: "No hay nada entre Julen y yo"

La expretendienta de Joni Marley ha querido aclararle a su novio todos los rumores que había sobre ella y Julen. "Vive cerca de casa, tenemos el mismo entrenador y entrenamos juntos. Eso es lo que hay, ya. He estado siempre con el entrenador y él, nunca hemos estado solos. Nunca te he sido infiel. Primero vengo y doy la cara. Porque no me ha apetecido hacer nada con nadie. Por esa parte quiero darte total tranquilidad, porque la gente no me cree, para que la tengas tú.

"No te imaginas lo duro que es estar aquí, sin comer, dormir mal, estar lejos de todo el mundo, hacer un esfuerzo que no te puedes ni imaginar y además, vienes aquí para dejarme", decía Tom sin poder dar crédito a la situación que estaba viviendo. "Tú me pediste que si pasaba algo nos lo íbamos a decir el uno al otro. Te doy la razón en que no ha sido el mejor momento, pero prefiero que no te enteres al salir. Me parece injusto que lo sepa todo el mundo y tú no. Y a parte, se me ha dado la oportunidad de venir aquí a hablar contigo", le ha respondido ella.

Tom y Sandra pasarán la noche juntos en Playa Cabeza de León

Rápidamente, Tom ha pasado de las lágrimas a los reproches. "No entiendo porque no me has dejado terminar mi concurso Sandra. Y al final hablamos. ¿Por qué me lo haces aquí? Yo te quiero como un loco", ha brotado el concursante marchándose lejos de su novia.