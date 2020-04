Rocío, al límite tras su enfrentamiento con Ana María: "No quiero saber nada de ella"

Rocío Flores ha llegado a su límite, así considera ella misma en una conversación que mantiene con José Antonio Avilés. Su enfrentamiento con Ana María en la gala del jueves, ha puesto un antes y un después en su relación con la mujer de Ortega Cano: “Cuando discutas no me metas a mí por medio. No me involucréis en mí. Para mi salud mental, estoy al límite y no puedo más”, han sido sus palabras.