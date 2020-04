Los reproches entre Rocío Flores y Ana María Aldón explotan en directo: "Me ha defraudado"

Rocío Flores lleva semanas quejándose de que Ana María Aldón no la defiende en su guerra con Yiya y esta noche, en la octava gala de ‘ Supervivientes 2020 ’, los reproches entre ellas han salido a flote. Ana María dice que su familia “está en España” y Rocío responde muy enfadada: “He echado en falta que me eche un capote y lo repetiré hasta la saciedad”.

Avilés hace estallar la bomba

Rocío ha dejado caer que Ana María no puede decir lo mismo y ha reconocido que está “ defraudada ” con ella: “Cuando llegue a España y vea lo que tiene que ver, que ella decida lo que tiene que hacer. Yo ya he decidido lo que voy a hacer en este concurso y es seguir igual”, ha dicho muy molesta .

Ana María se ha sorprendido con los reproches de Rocío pero no ha querido entrar en una guerra con ella: “Yo no tengo nada que decir. Ella a mí no me ha pedido ayuda y, de todas maneras, ya estaba ahí José Antonio. Rocío en ningún momento me pidió que le echara un capote”, se ha justificado, cargando también contra Avilés: “Él se ha encargado de hacer leña del árbol caído”.