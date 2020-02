Rocío Flores se harta de las decisiones de Antonio Pavón: “Estoy hasta las narices”

Rocío Flores cuestionó a Antonio Pavón su decisión de hacer la choza más alejada d la orilla donde “hay más bichos”. “Vosotros dormid donde queráis, yo ahí no duermo”, decía Rocío mientras comenzaba una discusión con el líder del grupo .

“No voy a seguir órdenes que aquí mi señor capitán, estoy hasta las narices”, espetaba ella. “Explícame lo que quieras pero no digas mentiras, que las mentiras no me gustan”, le contestaba él mientras la conversación comenzaba a subir de tono.