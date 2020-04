Gloria Camila y Rocío Flores unen fuerzas y critican la actitud de Ana María: "Me ha dolido"

Rocío Flores está muy decepcionada con la actitud de Ana María Aldón y no ha dudado en desahogarse con sus compañeros de isla. A la hija de Antonio David no le sienta nada bien que la mujer de Ortega Cano esté tan cerca de Yiya y tenga una amistad tan íntima. “Para mí era mi apoyo en la isla y me he llevado una hostia muy grande”, ha declarado al resto de concursantes.