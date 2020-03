Rocío Flores cuenta el "calvario" que ha vivido con su madre, Rocío Carrasco: "Con ocho años me hacía responsable de cosas que no me correspondían"

Rocío habla del sufrimiento de su hermano: "Es al que más le ha dolido"

La concursante defiende con garras a su padre: "Doy la vida por él"

Rocío culpabiliza a su madre pero aclara: "No quiero hacer daño a nadie"

Parece que Rocío Flores va cogiendo soltura en ‘Supervivientes 2020’ y cada vez tiene menos reparo en contarnos aspectos íntimos de su vida. La concursante no está dispuesta a consentir que nadie manche el nombre de su padre, Antonio David Flores, en su presencia y, por eso, ha decidido hablar alto y claro sobre el “calvario” que ha vivido con su madre, Rocío Carrasco, en los tres últimos años.

Rocío asegura que no quiere hacer “daño” a nadie pero se desnuda emocionalmente como nunca antes la habíamos visto. Los problemas con su madre, el sufrimiento de su hermano y la demanda que Rocío Carrasco puso a Antonio David Flores ya no son ningún secreto en la isla.

Las críticas a su madre

Elena Rodríguez, madre de Adara, ha sido la encargada de sacar a flote los sentimientos que Rocío llevaba callando mucho tiempo. La concursante ha dado su sincera opinión sobre la guerra entre Antonio David y Rocío Carrasco, y el colaborador no ha salido bien parado.

“A mi tu madre me cae bien, hay cosas que tu padre ha contado que no me han gustado nada. Os hace un flaco favor a ti y a tu hermano contando, por ejemplo, el episodio en el que tu hermano se puso malo”, le ha confesado a Rocío refiriéndose a cuando, supuestamente, Rocío Carrasco no acudió al hospital para visitar a su hijo tras sufrir un ataque epiléptico, tal y como contó AD en 'GH VIP 7'.

“Si todas las personas que pensáis eso hubierais vivido el calvario que nosotros hemos vivido, te garantizo que no tendrías esa opinión. Mi padre es una persona que antes de llegar a hablar de lo que ha hablado en televisión, ha utilizado otros muchos medios para resolver un montón de cosas relacionadas con sus hijos”, ha defendido, visiblemente afectada, Rocío a su padre.

Elena le ha preguntado si nunca se ha sentido en medio de una "guerra" y Rocío ha reconocido que sí, pero no por culpa de su padre: “No me hagas contestarte por parte de quién me he visto metida en la guerra. Quien más me ha dolido a mí y más le ha dolido todo es al que viene detrás de mí (su hermano). Que más que nosotros dos no ha sufrido nadie y al final los que hemos perdido aquí somos él y yo en una guerra que no nos pertenece”.

Además, la superviviente asegura llorando que, en todo este tiempo, ha tenido que hacer cosas porque “la otra parte” (su madre) no las hacía: “Desde que yo era muy muy muy pequeña, te estoy hablado de que yo tenía ocho o nueve años, me tenía que hacer responsable de muchas cosas que no me correspondían y no era por parte de mi padre”.

La figura de Antonio David

Rocío ha querido dejar claro que su padre nunca ha malmetido en contra de su madre y responsabiliza únicamente a Rocío Carrasco de la situación: “En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre. Jamás. Nunca. Ni aun haciendo lo que nos ha hecho ni aun poniéndonos en la peor situación que hemos podido vivir durante dos años y pico ¿Tú sabes los tres años que hemos pasado en mi casa, por poner una demanda que no correspondía?, ha confesado con lágrimas en los ojos.

“Que no me vengan a hablar de respeto a hijos porque aquí el respeto no lo han tenido y no precisamente por parte de mi padre”, ha sentenciado muy afectada.

Además, la concursante da las gracias a Antonio David Flores y grita a los cuatro vientos que está “muy orgullosa” del padre que tiene: “¿Qué doy la vida por mi padre? ¡Pues claro que sí! Porque él ha dado la vida por mí y si no fuese por él, a día de hoy no sería la persona que soy, no valoraría las cosas como las valoro y no tendía los valores que tengo. Por eso me hace gracia cuando dicen que me fui con él porque era el que me consentía. Me fui con el más estricto y con el que menos dinero tenía”, ha asegurado delante de sus compañeros.

La entrevista de Jorge

Tras ver las imágenes, Jorge Javier Vázquez ha conectado con ‘La Palapa’ y le ha preguntado a Rocío qué estaría pensado su padre al escucharla. “Jorge, a ver que yo diciendo lo que he dicho no le quiero hacer daño a nadie, simplemente quería responder esa pregunta de Elena porque sé que habrá muchísima gente en su casa que piense lo mismo y me apetecía contestarle que antes de llegar a ese extremo han pasado muchas cosas y que muchas veces se nos juzga sin saber toda la historia que hay detrás. Para juzgar hay que conocer”, ha respondido Rocío echándose a llorar en directo.

“Cuando te escucho hablar, me parece que has tenido que hacer frente a muchísima tristeza para lo joven que eres”, se ha sincerado el presentador. “Sí Jorge, soy consciente. Una compañera tuya me dijo ‘Rocío la vida te quita de un sitio pero te da de otro’ y, al final, me siento orgullosa porque hay muchas cosas que he tenido. Con lo joven que soy, he tenido que madurar antes pero, con la edad que tengo, valoro las cosas de una manera que, quizá, una persona que lo ha tenido todo en la vida no las valora”, ha reflexionado mientras su padre se derrumbaba en el plató de ‘SV 2020’.

Su reconciliación con A. María Aldón

Noche de emociones también para Rocío al reconciliarse con Ana María Aldón tras unas semanas muy distanciadas. Rocío ha echado en falta su apoyo en los conflictos que ha tenido con otros compañeros pero, esta noche, la mujer de Ortega Cano le ha pedido disculpas.

Rocío es la nueva líder

Pero Rocío ha sacado la garra en la cuarta gala de 'Supervivientes 2020' y ha demostrado un esfuerzo titánico durante el 'juego de rango'. Pese a todo, no consiguió entrar en la isla de los mortales.