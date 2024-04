Claudia pone una misión a Aurah para ayudar a Mario antes de una futura boda: "Le tienes que pasar el contacto"

Mientras atardecía, el calor ya no apretaba tanto y disfrutaban de un momento tumbados sobre la arena, Aurah decidió hacer un interrogatorio a Claudia y Mario para conocer todos los secretos de la pareja. La canaria no puede evitar deshacerse en elogios al ver cómo están conviviendo en la isla y hace una reflexión: "Hacen muy buena pareja, se quieren mucho... se ve que la cuidas un monón y ella a ti también te cuida ".

Tras esto, los novios no pueden evitar sonreír, orgullosos de que sus compañeros les vean así, y Claudia confiesa cómo es su vida en España: "Fuera, el que tira más de la relación es él". Un comentario al que rápidamente se suma Mario: "De la relación, no. Tiro más de su estado de ánimo". Algo que su chica confirma y desvela cómo afronta los problemas en la vida real: "Es que yo me agobio un montón siempre". Sin embargo, para Aurah estos no son problemas y continúa resaltándoles lo bien que lo hacen: "Para mí no han discutido nada y hacéis muy buena pareja, me encantáis y pegáis un montón".