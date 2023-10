"Es que yo ya no quiero entrar con mi familia. Es que lo que yo quiero es olvidarles ya. ¡Si no son mi familia! Esto es siempre el fastidiar por fastidiar. Nada más. Tan triste y tan lamentable como eso. Me paralizan todo porque sí. Porque no firman. Por una cosa, por otra. ¡Yo que sé! Ponen unas justificaciones que tienen poco sentido", hemos escuchado decir muy enfado.