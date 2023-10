Carmen rompe su silencio: su abuelo abusó de ella con 10 años y aún no se ha celebrado un juicio

Carmen fue víctima de abusos sexuales cuando tenía diez años y los sufrió durante cuatro años más. Sin embargo, a sus 26 años todavía no se ha celebrado el juicio. En 'TardeAR', la andaluza denuncia la situación.

"Yo lo conté justo hace ocho años y medio, no ahora. Ahora es cuando se me ha dado visibilidad gracias a 'Save the children', por un vídeo que hice con ellos, que ha saltado a los medios de comunicación", comenzaba diciendo. La suya es una historia de las que nadie del entorno podía esperar. "El abusador siempre se aprovecha de la confianza que el niño tiene depositada en él, como es mi caso (...) Los niños están con los abuelos, los primos, los tíos... nadie puede imaginar que un abuelo va a hacer eso a su nieta", explicaba.