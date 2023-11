Ana Rosa Quintana se indigna con la brutal paliza que ha recibido Alma: "Es alucinante, como no es tu pareja, viene un señor, te apalea y se va"

Ana Rosa Quintana no puede entender que, tras la denuncia de Alma, su agresor siga en libertad. Y es que la joven denuncia que, tras defender a su amiga, un desconocido le pegó durante 25 minutos.

Alma nos ha contado en directo que un hombre se acercó a ellas y habló amistosamente hasta que empezó a hacer "comentarios incómodos" aludiendo, por ejemplo, al escote. Las chicas le pidieron que se fuera, pero se lo tomó mal y escupió en el suelo: "Se encaró a mi amiga, vuelve a escupirla, le aparta y ya me coge de los pelos, me tira al suelo y a golpes".

"Yo pensaba 'resiste', las fuerzas que tenía eran para resistir", nos decía Alma, que denunciaba que no detuvieron a su agresor: "Al no conocerlo anteriormente ni tener relación, aparte no llegó a dejarme inconsciente u otro tipo de heridas con armas, pues se fue a su casa".