Brutal paliza a una joven por defender a una amiga: "La heridas se curan, pero lo que más me ha afectado es a nivel psicológico"

Alba Álvarez García tiene 25 años y ha decidido dar a conocer y hacer pública la brutal agresión sufrida este fin de semana después de salir en defensa de su amiga.

Ella y sus tres amigas esperaban el primer bus para volver a su pueblo de Borriol cuando se les acercó un chico que quiso entablar conversación con ellas. "Primero parecía simpático, pero poco después empezó a decirle a mi amiga que llevaba un vestido muy corto, un escote provocativo... Se fue poniendo pesado y finalmente le pedimos que nos dejara en paz", recuerda la joven durante su conversación con 'Vamos a ver'.

Alma: "Que no nos borren la sonrisa. Hay que ser fuertes"

El atacante se enfadó, esculpiendo y golpeando a Alma, que se adelantó para defender a su amiga. "Mientras me pegaba y me insultaba yo cerré los ojos y me cubría la cabeza para que no me dejara inconsciente".

"Me pegó golpes en la cabeza, me mordía, me daba puñetazos y patadas... A mis dos amigas también las enganchó y las tiró al cuello", relata pidiendo justicia y destacando que al agresor no se le detienen porque ella no fue ingresada en el hospital.