Un hombre con discapacidad, condenado a dos años y medio de cárcel por la muerte del ladrón que entró a su casa y le atacó: “Intenté defenderme, sin ver”

Tanto Benito como su hermana piden justicia para que no vaya a prisión en su estado. “Queremos que revisen bien el caso y miren la enfermedad que tiene mi hermano. No ve de un ojo y tiene todo el lado izquierdo paralizado del accidente que tuvo. Se toma cada día 10 pastillas ”, explica la hermana de Benito, Pilar .

“Mi hermano estaba tranquilamente durmiendo , y no tendríamos que estar así si no hubiera entrado el ladrón a la casa… A mí que me diga alguien cómo se puede defender una persona cuando entra un ladrón a tu casa. Lo primero que coges, con eso te defiendes”, alega Pilar sobre la defensa que hizo su hermano ante la presencia y el ataque del ladrón en su casa.

Ana Rosa Quintana pregunta desde plató cómo justifican las 22 puñaladas que tenía el cadáver del ladrón, ya que “quizás han hecho al jurado tomar esa condena”. “A ver, Ana, 22 puñaladas no son, son punciones. Estaba en la oscuridad y le fue dando para defenderse. No veía, a oscuras hizo todo. Él no sabía si estaba vivo. Mi hermano se metió en la cocina y pidió auxilio, no sabía si el ladrón estaba muerto o no… Además, las puñaladas no eran mortales, eso lo dijeron en el juicio”, defiende Pilar de nuevo sobre su hermano.