Ana Rosa Quintana: "Señor Sánchez, nadie necesitaba esta amnistía salvo 400 imputados por diferentes causas"

Ana Rosa explicaba que había "mucha expectación" ante lo que Sánchez iba a decir, calificaba su discurso de "frentista" pero cree que la noticia es "lo que no ha dicho" ya que no ha mencionado ni a sus socios "ni a los socialistas históricos que no apoyan una medida que no es de izquierdas" y añadía que ha tardado casi una hora y media en pronunciar la "amnistía" que será "la moneda de cambio gracias a la que va a ser investido".