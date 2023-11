Las carcajadas de Pedro Sánchez en su respuesta a Alberto Núñez Feijóo y su teoría del "no soy presidente porque no quiero"

En directo: el debate de investidura, minuto a minuto

"Si no es presidente del Gobierno no es porque no quiera serlo, no lo es simple y llanamente porque la mayoría de ciudadanos del país han votado en contra de que usted y el señor Abascal formen un gobierno", decía Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo respondía: "¿Usted no concibe que alguien renuncia a ser presidente del Gobierno?"

Pedro Sánchez respondía desde la tribuna a Alberto Núñez Feijóo y se reía ante la teoría de "no soy presidente porque no quiero". El candidato a la investidura le decía que no lo es "porque la mayoría de los ciudadanos han votado en contra de que usted y el señor Abascal formen un gobierno" y el aludido replicaba: "No soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles".

Tras la intervención de Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la investidura tomaba la palabra y respondía: "El caso es que no salió elegido, señor Feijóo, perdió como se pierde en democracia y, como era una evidencia que perdió y usted no podía reconocer que no era el ganador, había que explicar, justificar de alguna manera, cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo la votaciones en esta cámara".

Según el presidente del Gobierno en funciones, aquí fue cuando nació lo que considera una "original teoría": "la de no soy presidente porque no quiero". Pedro Sánchez reía desde la tribuna mientras pronunciaba "esta es la mejor" y el aludido sonreía desde su escaño: "Feijóo no es presidente porque no quiere, es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del Gobierno pudiendo serlo".

Sánchez quería "desarrollar la teoría" contando los votos que tenía el anterior candidato a la investidura: "Aparte de los votos de Coalición Canaria y UPN, solo cuenta con los votos de su partido y los 33 de Vox ¿Estamos de acuerdo, no? Y todos los demás son, se lo han dicho, incompatibles con el apoyo de la ultraderecha. Y cuando digo todos, digo todos".

"Sume lo que sume, tiene que restar a Vox por una sencilla razón, todos los grupos de esta cámara se declaran incompatibles con la ultraderecha, todos menos el PP que, por obra y gracia del señor Feijóo, se ha abrazado a la ultraderecha", añadía Sánchez, que lanzaba una pregunta: "Si usted no es presidente porque no quiere ¿Por qué le pidió al jefe del Estado ser nominado como candidato?"

Así que el candidato concluía pidiéndole que dijeran la verdad: "Si no es presidente del Gobierno no es porque no quiera serlo, no lo es simple y llanamente porque la mayoría de ciudadanos del país han votado en contra de que usted y el señor Abascal formen un gobierno".

La respuesta de Alberto Núñez Feijóo

En su turno de réplica, el aludido respondía con una pregunta: "¿Usted no concibe que alguien renuncia a ser presidente del Gobierno? (...) Usted no entiende lo que es renunciar a un cargo".