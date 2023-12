El hombre que ha recibido una puñalada en el corazón pide justicia: “No podré volver a coger a mis hijos”

La víctima hablaba con nosotros en directo, con secuelas físicas y psicológicas y decía: “Tengo mucho miedo, no puedo salir a la calle por las noches , tengo pesadillas y solo pienso que me van a pasar cosas malas”.

Un joven desconocido que estaba allí le realiza a Nazar los primeros auxilios y confesaba: “Gracias a él sigo vivo y estoy aquí”. Este hombre cuenta, que esta agresión le ha afectado de por vida y explicaba: “Me tocó el pericardio y no voy a poder coger peso nunca, no podré volver a correr, no podré volver a coger a mis hijos”.