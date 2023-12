Las palabras Ana Rosa a Ramona ante su enfado con su marido por la estafa de un albañil: "Que esto no os influya en vuestro matrimonio"

'TardeAR' ha hablado en directo con Ramona y Vicente, matrimonio de 73 años que han sido estafados por un albañil

Ramona se ha mostrado enfadada con su marido por que les haya ocurrido esto

'TardeAR' ha hablado en directo con Ramona y Vicente, matrimonio de 73 años que habían empleado todos sus ahorros en hacerse una casa al lado de la de su hija, para su contrucción entregaron al albañil 12.000 euros por adelantado y este ha desaparecido con el dinero.

Ellos se dieron cuenta que la contrucción de la vivienda no avanzaba: "Vino un día y no ha vuelto más, le llamabámos y al principio nos contestaba, pero nos ponía excusas como que había llovido, luego que si la hija había hecho la comunión, que el padre estaba enfermo. Y luego no me contestaba, por un amigo del artuitecto conseguí hablar con él, pero luego ya no. Desde que le dimos los 12.000 euros han pasado siete meses".

Ramona ha afirmado estar enfadada con su marido por todo lo ocurrido con la obra e incluso se ha emocionado al hablar de esto: "Yo no me fiaba de nadie, me ha vuelto muy desconfiada por todo lo que está pasando en España, pero mi marido confía en todo el mundo. Primero por perdirnos tanto dinero, se lo dije a mi marido que nos pedía mucho dinero, pero para que no se enfadara conmigo pues me cayé y le dimos el dinero. Nos han estafado por buenos". "Que esto no afecte a vuestro matrimonio. Muchas veces luego hay gente que ayuda, estáte tranquila que todo se va a solucionar", le ha dicho Ana Rosa ante esto.

'TardeAR' consigue hablar con el albañil

Nuestro programa ha conseguido hablar con este albañil. "He tenido muchos problemas internos en la empresa. A raíz de inspecciones de trabajo y esas cosas, cuando empiezan a paralizarte obras. Por eso no pude efectuar la obra de ellos, es un tema interno que yo tengo que hablar con ellos. Si no quieren que siga con la obra les tendré que devolver el dinero. Tengo que reunirme con ellos esta semana", nos aseguraba este hombre.