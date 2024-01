Las declaraciones de Fran Rivera que más habrían dolido a Julián Contreras y que no puede perdonar: “Se podía haber ahorrado…”

La relación entre Fran Rivera y su hermano Julián Contreras Junior está más tensa que nunca, y es que son algunas de las declaraciones del torero sobre su madre, Carmina Ordoñez , que, según Alexia Rivas , Julián no puede perdonar.

Después de la entrevista de Fran Rivera en ‘¡De viernes!’, su hermano pequeño Julián Contreras no ha tardado en responder a través de una dura exclusiva en la que carga fuertemente contra el torero. Julián califica a Fran Rivera de “soberbio” y asegura que “se va a ver muy solo”.

Contreras también reprocha las palabras de Fran Rivera sobre la adicción de su madre, Carmina Ordoñez a las drogas. Julián asegura que Fran “no vivió nada de eso y no tiene ni idea”: “Francisco pone a nuestra madre como a una yonqui. No se lo perdono”.