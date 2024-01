El testimonio aterrador de Laura Bozzo tras sufrir un intento de robo: "¡Qué carajo te pasa!"

"Llevé a mi hija para que se hiciera un tattoo en la cadera y, bueno, no se podía pagar con tarjeta (...) Yo fui al cajero y cuando me puse para sacar el dinero, un joven con un aspecto horrible, se puso detrás mío. Tenía unos ojos, no sé, de drogado... En es momento, que yo veo a este hombre detrás mío, me volteo, lo miro a los ojos y empiezo a gritar: "¡Qué carajo te pasa!"", relata la también presentadora de origen peruano.