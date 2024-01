Xavier Sardà nos cuenta cómo acabó el pique con Manuel Díaz ‘El Cordobés’: "Acabamos fundidos en un abrazo"

La crisis de Juan Ortega y Carmen Otte generaba un debate entre los colaboradores de 'TardeAR'

El debate entre Manuel Díaz y Xavier Sardà: "Me has demostrado que no eres mi amigo"

"Sois un poco gamberros los dos", bromeaba Ana Rosa Quintana

"Pensé que nunca dirías algo que te contara en privado y me has demostrado que no eres mi amigo", decía Manuel Díaz a Xavier Sardà, que le pedía que dijera ante las cámaras su teoría sobre la crisis de Juan Ortega, que dejó a su prometida pocas horas antes de su boda. Pero ¿Cómo acabó la situación?

"¿Puede ser que alguien le dijese 'no tienes narices de no casarte hoy'? ¿Fue casi una apuesta?", preguntó Xavier Sardà y Manuel Díaz respondía: "¿Qué estás intentando, Xavier? Me tienes sudando".

Minutos después, el torero le reprochaba su actitud: "Yo confiaba en ti, pensé que nunca dirías algo que yo te contara a ti en privado y me has demostrado que no eres mi amigo". Sin embargo, Sardá le recordaba algo: "Lo que decimos ahí, estamos en televisión, ahí el 'bocachanclas' y aquí cierras la boca".

¿Cómo acabó este pique?

Unos días después, Xavier Sardá comentaba la intervención de una experta en diferencia los tipos de pollos, nos contaba qué significa soñar con este tipo de aves y Vicky Martín Berrocal le preguntaba qué tenía que ver.

El pique no tardaba en empezar y Ana Rosa recordaba lo pasado días antes: "Oye, que hoy está 'El Cordobés"; "pero está su exmujer, todo queda en familia", replicaba Vicky y Xavier nos contaba: "Conste que con lo del Cordobés acabamos fundidos en un abrazo".