El pique de Manuel Díaz y Xavier Sardà: "Pensé que nunca dirías algo que te contara en privado y me has demostrado que no eres mi amigo"

'TardeAR' debatía sobre la entrevista de Juan Ortega tras cancelar su boda con Carmen Otte

"¿Puede ser que alguien le dijese 'no tienes narices de no casarte hoy? ¿Fue casi una apuesta?", preguntaba Xavier Sardà a Manuel Díaz, pidiéndole que dijera en directo la teoría que había comentado en privado

"Utiliza que soy un novato", se quejaba Manuel Díaz

'TardeAR' abordaba la entrevista de Juan Ortega tras cancelar su boda con Carmen Otte. Xavier Sardà animaba a Manuel Díaz 'El Cordobés' a repetir ante las cámaras lo que había dicho en privado, el torero lo evitaba, Xavier aseguraba que es un "bocachanclas" en privado mientras en directo "cierra la boda" y el aludido afeaba a su compañero sus preguntas: "Utiliza que soy un novato".

"Te está temblando el semblante de todo lo que nos has contado y no quieres contar ahora, no estoy bromeando", decía Xavier Sardà y Manuel Díaz negaba: "No se te puede contar nada, es una conversación entre nosotros, tú me sonsacas".

Manuel Díaz, a Xavier Sardà: "Yo confiaba en ti"

El presentador se preguntaba cuál era el papel de los colaboradores en la mesa y le día: "¿Qué te haces ahora? ¿El bueno? Nos has explicado cuál es tu tesis de lo que pasó", recordaba Xavier, el aludido replicaba que en su opinión "el miedo es libre" pero su compañero insistía: "¿Puede ser que alguien le dijese 'no tienes narices de no casarte hoy? ¿Fue casi una apuesta?"; "¿Qué estás intentando, Xavier? Me tienes sudando", bromeaba Manuel.

El debate continuaba y Manuel le afeaba sus preguntas: "Yo confiaba en ti, pensé que nunca dirías algo que yo te contara a ti en privado y me has demostrado que no eres mi amigo".