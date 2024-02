Ana Rosa Quintana y los colaboradores de 'TardeAR' se mojan: ¿Qué les parece la canción 'Zorra'?

Marina Riverss nos recordaba que los europeos van a entender la palabra "Zorra" como "el masculino de zorro" y cree que estaría bien que todos hiciéramos lo mismo: "Estaría guay que zorra sea eso, astuta e inteligente, que no sea una puta. A mí me encanta, soy una zorra con todas las palabras y me encanta".

Cristina Tárrega nos recordaba que hace más de dos décadas que se hacen canciones "más descaradas" y Ana Brito no entendía la polémica: "No puedo más, ya llegamos tarde, ni es tan transgresor ni da para tanto", eso sí, reconocía que no le gusta. Por su parte, Xavier Sardà recordaba muchos idiomas a los que traducir la palabra 'Zorra' si ésta no gusta.