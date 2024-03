Anabel Pantoja 'sobrevive' al mayor buffet del mundo pero hace una confesión: "El caviar yo lo quiero para la cara"

Ha cambiado su concepto, nada más entrar no sabía si estaba en el Titanic o en castillo y es que no había pizza o pasta, había jamón, pato, millones de quesos y foie, mucho foie, el preferido de Anabel: "Te voy a hacer un roto, vas a tener que ir a comprar más", ele decía al dueño. Eso sí, el idioma le jugaba una mala pasada y no se daba cuenta de que era picante: "Tengo la boca como un dragón".

No hay límite, puedes comer lo que quieras, pero el tiempo corría en su contra: "Me está apretando el pantalón, voy a dormir con la barriga mala, llevo tres horas comiendo y me está diciendo el cocinero que me vaya ya ¿Vale?"