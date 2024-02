Kike está muy dolido con su tía, Ana Rosa Quintana, por algo que ha pasado en el programa: "He sentido traición"

Kike Quintana está muy dolido con el fichaje de Anabel Pantoja como nueva colaboradora de 'TardeAR'

"Estoy muy triste ¿Eh?", decía Kike Quintana a su tía

Ana Rosa Quintana, a su sobrino: "Estás envidioso"

"Pasa a mi despacho, me tienes contento", decía Kike Quintana a su tía en la 'Fila Zero' de 'TardeAR'. El sobrino de la presentadora no tenía ganas ni de hablar de lo que había pasado en el programa porque estaba muy enfadado tras el último fichaje y es que Anabel Pantoja se ha incorporado como colaboradora del programa: "Aquí ya hay un sobrino ¿Qué hace otra sobrina?"

Ana Rosa Quintana, a su sobrino: "Estás envidioso"

"Estoy muy triste ¿Eh? Es que no quiero hablar ni de hoy porque es una puñalada lo que he sentido, traición", decía Kike a Ana Rosa Quintana, que se preguntaba: "¿Yo qué te he hecho a ti?"

El sobrino de la presentadora quería ir "directo" a lo que le preocupaba y "sin introducciones": "A ver si se avergüenza la tita", decía y daba paso a un vídeo en el que resumían la llegada de Anabel Pantoja al programa, en carroza y protegiendo su identidad con una careta.

Eso sí, Kike confesaba que se sentía mejor con este recibimiento: "A la chavala la habéis montado en la carroza esa que la habéis cogido de 'Desguaces la torre', pobrecilla y le ponéis esa careta, pobrecita, vergüenza... Encima esa careta tan fea que se la veía como bizcochona".