La periodista Daniela Requena ha vivido un enfrentamiento esta tarde en TardeAR con Doña Roberto , una mujer cabo que ha ido al registro para cambiarse de género . Ana Rosa Quintana ha conectado con Daniela y ha narrado que se siente mujer desde los 4 o 5 años. Tras esto, ha empezado a dar su opinión a lo que respecta a la Ley trans . Sin embargo, la periodista no ha tardado en atacar la actitud de Roberto: "Me trato a mí misma en femenino... algo que Doña Roberto ha dicho que no lo hace” , ha explicado enfadada.

La periodista se ha sincerado porque piensa que Roberto no se siente mujer: "Estamos hablando de una persona que está haciendo un uso fraudulento de la ley probablemente porque su ideología vaya en contra del gobierno", expresa Daniela. Ana Rosa no ha dudado en preguntarle a Doña Roberto si hay un trasfondo político detrás de su caso. “Por mi parte no... si a Daniela le parece mal estos supuestos casos pues no tendría que decirnos a nosotros, sino a esa ley”, ha respondido Roberto. La periodista ha arremetido contra la mujer cabo: "Me parece mal que... te quieras reír de las personas que queremos luchar por ser felices... por nuestros derechos”.