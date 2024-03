"Me han destrozado la vida... no he podido comer en muchos meses", ha comenzado a decir Beatriz. Tras esto, ha explicado como cayó en la trampa de estas empresas: "No paran de anunciarse en Instagram... creo que es el marketing excesivo". Beatriz ha criticado que no son profesionales los que te atienden: "Vas allí... te crees que te atiende un doctor y en realidad son comerciales".