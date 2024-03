La madre de una mujer asesinada, indignada porque su asesino quiere cambiar de sexo: ''Le van a meter en una cárcel de mujeres y va a hacer de las suyas''

‘’Él está cumpliendo condena por asesinato, le cayeron 41 años, recurrieron, le quitaron un año o dos y justamente el día que fue el juicio dijo que quería que le llamaran Lorena, ya no Jonathan. Yo me opuse totalmente porque a mí, como yo les dije al juez y a los que estaban allí, a mi hija me la asesinó un hombre, no una mujer, a mi me la asesinó Jonathan’’, comienza explicando.