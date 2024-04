En exclusiva | Primeras imágenes de María del Monte tras conocer que no ha aceptado que Antonio Tejado salga de la cárcel

María del Monte se ha mostrado contraria ante la acusación particular a que su sobrino Antonio Tejado salga de la cárcel. La cantante se lo ha hecho saber a sus abogados y no ha aceptado la petición de su sobrino de salir a la calle.

La cantante no ha querido dar ninguna explicación al respecto, pero se ha podido comprobar que se encontraba muy seria por toda la situación que está viviendo. "Sabéis que no voy a decir nada", le ha comentado la cantante al periodista. "Perdóname, pero no. Ya dije en su día que no voy a decir nada", ha continuado diciendo María ante la insistencia del reportero.