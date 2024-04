Gustavo Guillermo, del conflicto de Carmen Borrego y su hijo: "No quiero acusarle pero José está influenciado muchas veces por su padre"

Gustavo Guillermo siempre se ha considerado un hijo más de María Teresa Campos y hermano de Terelu y Carmen Borrego. Por eso, le sorprendió que en su reencuentro tras tres semanas alejadas no hubiera más emoción: "Me sorprendió que no cayera ni una lágrima, es una cosa extraña".

"De un tiempo a esta parte, no me siento su hermano", confesaba Gustavo, que no nota "cariño", no ve que los sentimientos surjan en ambas direcciones: "No noto el amor, no es recíproco todo lo que yo he dado por ellas y ahora no lo veo".