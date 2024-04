La broma de Xavier Sardà a Ana Rosa Quintana al hablar de las parejas con diferencia de edad: "¿Te irías con dos de 20?"

Los colaboradores del programa han hablado sobre la diferencia de edad en las parejas. En el plató han estado de acuerdo en que existen todavía micromachismos a la hora de juzgar a las parejas que tienen edades muy distintas. Para la sociedad no es lo mismo que una mujer mayor esté con un joven, que un hombre maduro esté con una mujer menor.

Por último, Ana Rosa ha dicho que no depende de la edad, que depende de la personalidad: "Depende mucho de cómo esté uno, no es lo mismo un hombre de 60 que otro hombre de 60, o una mujer de 40 que puede ser más madura". En ese momento, Cristina Tárrega ha echado unos cuantos piropos a Ana Rosa diciendo que la ve muy joven: "Mira cómo estás tú Ana de estupenda, que parece que tengas 20. Con sus vaqueros, camisa..."

La presentadora al escuchar a Tárrega ha confesado que ella no se iría con alguien más joven que ella: "Yo no me iría con uno de 20". En ese instante Sardà le ha hecho una pequeña broma: "¿Y con dos de 20? Son 40". Ana Rosa se ha empezado a reír y ha expresado que entonces con dos de 20 cambiaría la cosa.