Gustavo Guillermo se reencuentra con Carmen Borrego y transmite si está dispuesta a reconciliarse con su hijo: "La veo lejana"

No solo fue el hombre de confianza de María Teresa Campos, también le consideraba un hijo y, para él, las Campos son sus hermanas. Por eso, se mostró decepcionado cuando no recibió llamadas tras su paso por 'GH VIP' y también cuando Carmen, en su debut en 'Supervivientes' no se acordó de él cuando dedicó su salto en el helicóptero. De hecho, dijo no sentirse correspondido.