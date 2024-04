José Manuel Parada, amigo de Silvia Tortosa, rompe su silencio tras la supuesta infidelidad de su marido: "La pareja no estaba rota"

Hoy ha visitado el plató de 'TardeAR', José Manuel Parada, uno de los mejores amigos de Silvia Tortosa, para contarnos si todo lo que se ha estado contando de la vida personal de la actriz es cierto, sobre todo si su matrimonio Carlos Cánovas, que llevaban juntos más de 20 años, estaba roto o no.

En primer lugar, el presentador de televisión ha querido aclarar en qué estado se encontraba el matrimonio y decía: "Ella fue muy feliz con Carlos Cánovas, la pareja no estaba rota aunque ya no era como antes, no tenían esa efervescencia de los inicios".