Un hombre es apuñalado hasta en 14 ocasiones por pedir silencio: "Un chico casi pierde la vida por un energúmeno"

Un hombre sufrió 14 puñaladas y brutales patadas por pedir silencio. Ha sucedido en A Coruña, de madrugada, cuando un hombre pidió a un grupo de chicos que no hicieran ruido y que dejaran de dar patadas a la verja que estaban golpeando. Rosa es el nombre ficticio de la mujer que lo presenció todo desde su casa y que pudo grabarlo desde el balcón, la testigo habla en directo en 'TardeAR' y confiesa que aún está en shock.

Una mujer lo vio todo. Tiene miedo, no quiere mostrar su cara y protegeremos su identidad llamándola con un nombre ficticio, Rosa: "Estoy todavía aterrizando, noto más la conmoción de lo que ha pasado a días pasados que en el momento, yo lo que estaba viendo era como una serie, una escena de violencia, no podía ser real que estuviera pasando una escena de esa crueldad, de esa violencia, no estoy recuperada".