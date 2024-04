Juango Opsina no entiende que la defensa de Daniel Sancho diga que el fiscal descarta la pena de muerte y la cadena perpetua: "¿Dónde ha dicho eso?"

El abogado de la familia Arrieta le ha parecido raro las afirmaciones del abogado de la familia Sancho

El abogado español de la familia Sancho, Marco García Montes, ha hablado esta mañana en el programa de 'Vamos a ver' y ha dado por hecho que la fiscalía Tailandesa ya ha descartado la pena de muerte y la cadena perpetua para Sancho. Juango Opsina le ha parecido raro estas afirmaciones: "Hay un juez que nos apercibió de prisión en caso de filtrar información a la prensa. Estando yo en Koh Samui presencié al fiscal apercibir a uno de los testigos muy vinculados con Sancho".

Tras esto, ha querido hacer una reflexión: ¿Cúando y dónde ha hecho el señor fiscal estas manifestaciones?" Marlasca le ha preguntado si está desmintiendo las palabras de Marco, a lo que Juango ha dicho que le gustaría preguntarle a la fiscalía tailandesa porque no se lo cree: "Me llama poderosamente la atención... ¿Ustedes dan válidas las palabras de mi compañero? Ahí lo dejo, no tengo nada más que decir", ha explicado el abogado.

El abogado de la familia de Edwin Arrieta ha estado en el plató de 'TardeAR' para contar los últimos acontecimientos sobre el juicio que se está celebrando contra Daniel Sancho por el asesinado de Arrieta. Juango Opsina ha tenido que aclarar, en primer lugar, que a él no se le ha expulsado de ninguna sala: "Estas desinformaciones vienen de esas cuestiones que denuncio que me generan cierta inquietud".

Opsina ha asegurado que el lunes 29 de abril comenzará a hablar sobre las cosas raras que le escaman del juicio. Además. ha contado por qué salió del juzgado aquel día: "El miércoles estuve declarando como testigo sin aire acondicionado en una Corte durante 2 horas y media... Llama poderosamente la atención que el jueves declaren unos policías y el día en el que debería declarar Daniel Sancho no declare bajo la excusa de que no hay aire acondicionado, pero esa excusa para mí no se aplicó".