Bárbara Rey explota contra Ángel Cristo y Ana Herminia: les demandará por injurias y calumnias

Ángel Cristo, desde Honduras donde participa en 'Supervivientes', pedía a su madre que si está muerto para ella, que no le resucite. Además, declaraba que las puertas de su casa están cerradas para ella pero también para su hermana, contra quien no había cargado hasta ahora: "Cuando entré aquí decía que mi hermana tenía las puertas de mi casa abiertas. No es así. Después de haber hablado con Ana, no las tiene. Ella hizo algo muy, muy feo", decía.