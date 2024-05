"Yo antes de venir mi madre dijo por todos lados que estaba 'muerto' . Ella se disculpó con una carta burocrática a través de sus abogados que yo no quise ni escuchar . Yo lo único que le tengo que decir a mi madre, que yo ya dejé claro que el cordón umbilical ya no existe, es que deje de resucirtarme cuando le conviene", explicaba Ángel Cristo en primer lugar visiblemente molesto.

Para el superviviente, Bárbara Rey "no está 'muerta", pero no la considera que sea su familia. "Mi familia es Ana, mis hijas, mis animales, mis amigos y la gente del circo", declaraba. Gorka se quedaba impactado con el titular. "¿Para ti ya no hay vuelta atrás?", le preguntó. "No la hay ni para ella ni para mi hermana", aseguraba su compañero.