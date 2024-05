El perfil psicológico de la madre que asesinó a su hija: “No es cierto que cuando una madre mata a su hijo eso implique que es una enferma mental”

Cristina mató a su hija de cuatro años y tomó 90 pastillas

En una carta, culpó de todo al padre de su hija

La parricida que confesó matar a su hija de cuatro años buscó durante semanas otros asesinatos a niños

Cristina acabó con la vida de su hija de tan solo cuatro años de edad. La abuela de la niña y madre de la acusada encontró el cuerpo de su nieta al lado de su hija, que también habia tomado unas 90 pastillas. Sin embargo, solo la niña perdió la vida y Cristina se enfrenta a hora a una posible condena de prisión permanente revisable. Pero ¿Por qué hizo esto? ¿Sufren una enfermedad mental las madres o los padres que matan a sus hijos?

Las cartas que Cristina escribió antes del crimen

Antes de matar a la niña, Cristina escribió cuatro cartas y una de ella estaba dirigida a su expareja y padre de la niña: "Para Sergio, el culpable de todo esto (...) Si hubiera sido un padre normal, esto no hubiera pasado. Ahora te quedas sin tu hija y me la quedo conmigo, que para eso la he parido (...) Tú decides si la entierras o la incineras". Asegura que el padre de su hija le hizo la vida imposible y por "venganza" se llevaba a su hija consigo.

Cristina también escribió una carta a su madre, a la que le pedía disculpas: "Espero que algún día puedas perdonarme, aunque no tenga perdón (...) Quiero ir al lugar que hay después de la vida con mi hija".

El perfil de las madres que acaban con la vida de sus hijos ¿Sufren una enfermedad?

Todas estas cartas se han escuchado en el juicio, en el que Cristina permanecía cabizbaja y ajena a lo que se decía. El psiquiatra forense Jose Cabrera apuntaba en 'TardeAR' que ha sido un juicio muy interesante, intenso y largo ya que una jornada se ha dedicado solo a los testimonios de los peritos: "La Fiscalía lleva a los forenses y dice esta esta señora no es una loca, no hace las cosas enajenada, sabe lo que hace y lo hace por pura frustración y rencor, encima lo dice ella, la he parido yo y es mía, craso error".

Además, Cabrera apuntaba que el perito de la defensa estuvo "muy hábil" tratando de plantear "un trastorno de la personalidad" pero añadía: "Ella normal no es pero loca tampoco".

Pero ¿Una madre que mata a su hijo tiene que sufrir una enfermedad mental para poder hacerlo? "No es cierto que cuando una madre mata a su hijo eso implica que es una enferma mental, en modo alguno, es una leyenda urbana", explicaba el experto y añadía: "Al contrario, ocurre que estas madres lo hacen en cierta medida porque la he parido yo, la he gestado yo soy dueña de la vida, es mía. No hay una enfermedad mental".