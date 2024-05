Ana Rosa Quintana responde a Ione Belarra: "Se ha llevado la máquina del fango a la sede de la soberanía popular"

"Queremos saber cuáles son los intereses económicos que están detrás de esos periodistas que mienten cada día desde grandes platós sobre las fuerzas políticas incluida la mía", decía Ione Belarra desde la tribuna del Congreso y se dirigía al presidente del Gobierno apuntando que le sorprendió que le diera una entrevista a Antonio García Ferreras, a quien calificaba como un "periodista corrupto": "Conspiró no solo contra nosotras sino contra usted y su mujer, me hubiera gustado que le dijera algo que le pidiera por lo menos que rectificara".

"La exministra Ione Belarra se ha llevado la máquina el fango a la sede de la soberanía popular", respondía Ana Rosa Quintana en directo desde el plató de 'TardeAR' y añadía: "Nos ha insultado llamándonos corruptos y mentirosos". La presentadora añadía que posteriormente un diputado del PP ha pedido que se retiraran del acta los insultos pero la presidenta ha considerado que la palabra mentiroso no lo es: "No si va dirigido a periodistas pero sí cuando va dirigida al entorno del Gobierno".

"Francina Armengol señaló que es obligado en la cámara el decoro porque es la sede de la soberanía nacional, no puede ser que un representante del Congreso vaya en contra de los cimientos de la democracia que se basa en las instituciones que la representan, se ve que para Armengol, la prensa no es una institución democrática y asume que haya que atar corto a los periodistas que ejercen la libertad de expresión citándolos con nombres y apellidos. Mientras, Sánchez guarda silencio dando pábulo al señalamiento que no quiere para los suyos", continuaba diciendo la presentadora.