Exclusiva | Habla Nacho Vidal después de que le pidan 7 años de cárcel: "Ni homicidio involuntario ni nada ¿Qué quiere la familia? ¿Dinero o cárcel?"

Nacho Vidal será juzgado por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, que murió en el llamado 'ritual del sapo bufo'. La acusación particular le pide cuatro años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente y tres más por otro presunto delito contra la salud pública. 'TardeAR' nos muestra en exclusiva declaraciones del actor en el que niega sentirse culpable de lo que sucedió y se queja de que se ponga el foco sobre este caso y no sobre otros.

Todo sucedió el 28 de julio del año 2019 en una localidad de Valencia, propiedad del actor de cine para adultos. Nacho Vidal está acusado de dirigir el ritual en el que murió este fotógrafo pero él niega cualquier tipo de culpa. "No me pone mal que me pidan 7 años, ni 12 ni 16, me pone mal que todavía sigan con esto", se queja el actor en sus declaraciones y se pregunta: "¿Por qué buscan culpables cuando ya el perito de la fiscalía lo dejó claro?: No se ha muerto por tomar sapo, se ha muerto de otra cosa".