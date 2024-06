Una mujer asegura que su expareja, con quien trabaja, la llama "zumbada" en la nómina: "Me dijo que si quería un acuerdo tenía que ir a un hotel y desnudarme”

Ahora, Tamara está de baja por ansiedad y es que, aunque ya no son pareja, sí que siguen siendo jefe y empleada: “El proceso de divorcio está siendo muy complejo, está a punto de finalizar pero formulé denuncia de violencia de género y eso está en trámite”, explicaba en directo en ‘TardeAR’.

Es más, cuenta que intentó llegar a un acuerdo con su hijo pero la respuesta fue esta: “Le solicité poder hablar y llegar a un entendimiento y me dijo que si quería un acuerdo tenía que ir a un hotel y desnudarme”.

“Quería denunciar esto porque entiendo que el respeto no se puede perder, yo soy su empleada, ha traspasado todas las barreras es algo que nadie se merece”, decía Tamara, que además denunciaba haber recibido críticas:

Por otro lado, Tamara quería denunciar que desde que se ha dado la noticia de que la insulta a través de las nóminas, ha recibido todo tipo de ataques y críticas: “Me tachan de loca, interesada, que me quiero quedar la casa… Yo vivo en mi casa, no tengo pensión, pero este es mi puesto de trabajo y no puede utilizar el ingreso de una nómina para llamarme zumbada”.