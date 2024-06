Las primeras palabras de Anabel Pantoja tras anunciar que va a ser madre junto a su novio David: "No hace falta tiempo, solo saber elegir a la persona"

Ana Rosa conectaba en directo con Anabel para darle la enhorabuena: "Estamos contentísimos, quiero decirte que aquí se sabía, pero cada madre tiene derecho a contarlo cuando cree conveniente". " Muchísimas gracias por haberme respetado ", decía ella y daba las gracias a Luis Pliego por esta entrevista: "Ha sido el reportaje más bonito que he hecho en mi vida, me ha sentido muy bien. De cara a la gente hemos sabido guardar el secreto, quería estar muy tranquila y no arriesgar. La gente que lo sabía le tengo que dar las gracias por haber guardado el secreto".

La sobrina de Isabel Pantoja aseguraba que todavía "no saben" el sexo del bebé y que lo sabrán el día de su cumpleaños: "Lo vamos a saber toda mi familia y mis amigos juntos porque quiero vivir ese momento". Como también afirmaba que no ha pensado en posibles nombres: "Cuando sepa lo que va a ser me quebraré la cabeza, ahora mismo no quiero pensar más allá".