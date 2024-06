Exclusiva| Juan Casal, supuesto hermano de Eduardo Noriega: "Yo no quiero nada que no sea mío"

'TardeAR' ha hablado, en exclusiva, con Juan Canal, de 88 años, supuesto hermano del conocidísimo actor Eduardo Noriega

'TardeAR' ha hablado, en exclusiva, con Juan Canal, que tiene 88 años y asegura ser hermano del conocidísimo actor Eduardo Noriega. Juan ha acudido a la justicia para reclamar la herencia de su padre Pío Noriega, un acaudalado empresario que hizo una gran fortuna en Cuba.

En el certificado de nacimiento de Juan consta que es hijo de su madre Inés y su padre no consta. Aunque él realmente si tiene conocimiento de que su padre sería Pío Noriega, lo que le convertiría en hermano del actor Eduardo Noriega.

Y, es que, la madre de Juan trabajaba en el domicilio de un hombre adinerado y comenzó un idilio con uno de los hijos con el que tendría un bebé, Juan. Pero a los pocos días de vida le internaban en un orfanato, no conoció a su madre hasta los 6 años, cuando cumple la mayoría de edad descubre quién es su padre, con el que consigue hablar, pero lejos de ayudarle le envía lejos, ni más ni menos que a La Habana, como él nos contaba: "Las mojas me dicen la verdad, me dijeron: 'hay un señor en Santander y ese es tu padre, lo sabemos nosotros, queremos llevarte donde él porque hay que solucionar tu situacion".

Aunque se encuentra bien de salud, Juan tiene miedo de morirse sin resolver su problema de filiación, sobre todo porque tiene tres hijos y trece nietos. Solo quiere ser reconocido como un Noriega más.

Una prueba de paternidad que se realizó con otros de los hermanos de la saga reconoció hace cuatro años que tiene un 99% de parentesco con ellos, pero esto no parece suficiente para que lo admitan y, por ello, ha hablado alto y claro en nuestro programa: "El resultado de las pruebas ha sido que somos hermanos y que él es hijo del mismo señor que yo, pero el juzgado alega que había habido un juicio, que no existió la prueba de ADN y se juzgo y se cerró el juicio. Ahora no afecta en otro juicio porque existe caso juzgado. Pero ahora hay una prueba auténtica".