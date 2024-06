Exclusiva | La condición que le habría puesto Mariló de la Rubia a Isabel Pantoja para reconciliarse

La guerra familiar viene a raíz de que Agustín Pantoja no invitó a Mariló , la mejor amiga de la cantante, a uno de los conciertos de la gira, concretamente en Mérida. Según Antonio Rossi, Agustín querría separar a Mariló de la Rubia del foco mediático por celos . El hermano de Isabel no estaría soportando el protagonismo que está teniendo de la Rubia ante la prensa y habría decidido intervenir.

Isabel Pantoja ha empezado el concierto y ha sido crucial un mensaje que ha dado: "Yo ya no creo en el amor". La tonadillera estaría dejando entrever que su relación de amistad con Mariló de la Rubia habría terminado . Después de dedicar una canción a sus cuatro nietos, la Pantoja ha comentado que se iba a secar las lágrimas para poder continuar.

Tras ver las imágenes del concierto de Isabel Pantoja en Almería, la periodista de 'TardeAR' ha dado una última noticia sobre la relación de amistad con Mariló de la Rubia. En primer lugar, ha señalado que la gente en común de ambas mujeres se han intentado poner en contacto con Mariló, pero no ha habido respuesta por parte de ella.

Leticia Requejo ha explicado que la Pantoja y de la Rubia van a volver a retomar la amistad : "A pesar de que ahora mismo Mariló e Isabel no estén pasando por su peor momento, ninguna de las dos pierde la esperanza a que esta relación se recupere en el tiempo". Sin embargo, Mariló habría puesto una condición.

Según Requejo, la mejor amiga de la cantante no quiere estar al lado de Agustín Pantoja: "En el momento en el que retomen esa amistad, la cordobesa no va a pagar el peaje de volver a aguantar a Agustín... Esta actitud que hemos visto en este concierto de Almería no es casualidad".