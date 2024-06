La banda de los cementerios saquea 700 tumbas en Toledo: "Ni los muertos descansan"

"Tanto sinvergüenza que anda por ahí con chatarra y viviendo de nosotros", nos decía uno de los vecinos y es que todos, tanto los afectados como los que no han sufrido robos, están impactados con lo sucedido y es que se trata de situaciones muy desagradables. 'TardeAR' ha podido hablar con muchos de ellos, que se quejan de sufrir "una injusticia" y afirman: "Ni los muertos pueden descansar en paz".

Loli nos contaba su caso y Frank Blanco se mostraba impresionado: "Si el mundo criminal es muy inquietante para todo, cuando ya van a algo que toca tanto el corazón... Es algo irreparable", decía el presentador de 'TardeAR'. Y es que en un cementerio no se llevan objetos materiales, los ladrones se llevan mucho más: "Entiendo que el dolor es doble, la falta de respeto no se puede ni medir ¿No?", preguntaba el presentador y la mujer asentía: "No hay vara para medirlo".